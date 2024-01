Autodesk Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Autodesk-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 12 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 236,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,95 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Autodesk in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Autodesk im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,8 Prozent erzielt, was 11,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10,23 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 13,43 Prozent über dem Durchschnitt von 8,36 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Autodesk beträgt 19,25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" für die Aktie.