Autodesk Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Softwareunternehmen Autodesk hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einem Anstieg des Aktienkurses um 21,8 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt der "Software"-Branche um 14,3 Prozent. Auch im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Autodesk mit 12,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,09 Prozent. Dadurch erhält das Unternehmen in beiden Kategorien ein "Gut"-Rating.

Im Gegensatz dazu schüttet Autodesk im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Dividendenrendite von 0 % führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Ergebnisse für Autodesk. Sowohl der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage weicht positiv vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Autodesk als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Autodesk in verschiedenen Bereichen gute Leistungen erzielt hat, was auf ein positives Wachstum des Unternehmens hindeutet.