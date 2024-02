Autodesk Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Autodesk wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Autodesk weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,27 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Autodesk in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Autodesk vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Autodesk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einstufen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Trotzdem wurden auch 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autodesk aktuell 60,84 und liegt damit 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Autodesk auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.