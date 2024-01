Autodesk Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Softwarekonzern Autodesk wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um einen umfassenden Überblick über die Aktie zu erhalten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Autodesk die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um die Performance der Aktie zu beurteilen. Der GD200 verläuft in Höhe von 208,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 243,48 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +16,91 Prozent über diesem Trendsignal, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 217,53 USD und einer Abweichung von +11,93 Prozent auf eine positive Performance hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Autodesk im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,32 Prozent erzielt hat, was 18,81 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 18,55 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Dividende zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung, da Autodesk im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software eine Dividende von 0 % aufweist, während der Durchschnitt bei 2,27 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als niedriger bewertet und die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.