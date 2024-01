Autodesk Aktie: Interessante Aussichten?

Der Softwarehersteller Autodesk schüttet derzeit im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite seiner Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus. Das bedeutet, dass die Rendite um 2,25 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Autodesk in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 13 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Autodesk vergeben wurde. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Autodesk vor, jedoch wird basierend auf dem aktuellen Kurs von 234,12 USD eine Entwicklung von 0,78 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 235,94 USD führt. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Autodesk ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 58 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Autodesk daher unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.