Autodesk Aktie: Gigantischer Hammer!

Der aktuelle Kurs der Autodesk liegt bei 250,79 USD und ist damit um +18,96 Prozent vom GD200 (210,81 USD) entfernt. Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 228,01 USD, was einem Abstand von +9,99 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Autodesk-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität stark ist, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Langzeitstimmung rund um die Aktie und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat die Autodesk-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +14,17 Prozent gezeigt, wobei der Durchschnitt der Branche nur um 7,63 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Autodesk mit 21,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 9,28 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Allerdings schneidet die Aktie bei der Dividendenrendite weniger gut ab. Mit 0 Prozent liegt sie 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt kann die Autodesk-Aktie also anhand der technischen Analyse, des Sentiments und des Branchenvergleichs als positiv bewertet werden, wobei die Dividendenpolitik eher negativ einzustufen ist.