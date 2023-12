Autodesk Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Autodesk-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 13 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Autodesk-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Autodesk. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten beläuft sich auf 235,94 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,81 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 242,76 USD. Das führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Autodesk somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,1 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist und daher ebenfalls ein "Gut" auf fundamentaler Basis erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Autodesk in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 26,32 Prozent erzielt hat, während die durchschnittliche Rendite in der "Software"-Branche bei 4,14 Prozent lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 207,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 242,76 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +17,11 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie mit einem Abstand von +12,99 Prozent eine Bewertung von "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Autodesk.