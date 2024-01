Autodesk Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse von Autodesk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 209,37 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 238,82 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +14,07 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 222,03 USD, was einer Distanz von +7,56 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,1, was bedeutet, dass die Börse 56,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Autodesk zahlt. Dies ist 5 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 59 und führt zu einer Einstufung als unterbewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Autodesk in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,32 Prozent, was einer Outperformance von +16,43 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und einer Überperformance von 18,06 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.