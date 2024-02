Autodesk Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von Autodesk hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,55 Prozent gefallen, was Autodesk eine Outperformance von +20,56 Prozent in dieser Branche beschert. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine mittlere Rendite von 4,27 Prozent verzeichnen, was 15,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Autodesk derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Software-Branche. Der Unterschied beträgt 2,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,17 %), was eine Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" zur Folge hat.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Autodesk ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen gab es hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen die konkreten Handelssignale aus den sozialen Medien 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Autodesk auf dieser Stufe.