Autodesk Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Autodesk-Aktie: Bewertung und Stimmung im Vergleich zur Branche

Der Aktienkurs von Autodesk hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,32 Prozent erzielt, was 15 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 9,99 Prozent kann Autodesk mit 16,33 Prozent deutlich darüber punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autodesk bei 56,1, was über dem Branchendurchschnitt von 53,89 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 6,5, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur Branche zeigt sich also eine positive Entwicklung des Aktienkurses von Autodesk, jedoch auch eine überbewertete fundamentale Bewertung und eine insgesamt negative Anleger-Stimmung.