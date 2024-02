Autodesk Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Autodesk ist derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf 222,17 EUR geschätzt, was einem Abstand von -4,98% zum aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

Am 31.01.2024 verzeichnete Autodesk eine Kursentwicklung von -1,04%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei +0,82%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 222,17 EUR. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -4,98% bieten. Allerdings herrscht Uneinigkeit unter den Analysten, da nicht alle die neutralen Markttrends teilen.

Analystenbewertungen

Von den 27 analysierenden Experten sehen 13 die Aktie als starken Kauf, während 3 sie als kaufenswert einstufen. 10 Experten halten die Aktie für neutral, und nur 1 Analyst empfiehlt den Verkauf.

Insgesamt sind also noch immer 59,26% der Analysten optimistisch gestimmt, was auf ein überwiegend positives Bild hindeutet.

Fazit

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten zeigt auch das “Guru-Rating”, dass die Aktie weiterhin positiv bewertet wird. Dieses lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.

Die Meinungen der Analysten deuten darauf hin, dass Autodesk eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellen könnte, trotz der aktuellen neutralen Marktstimmung. Anleger sollten jedoch die unterschiedlichen Einschätzungen der Experten berücksichtigen und ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen.

