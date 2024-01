Autodesk Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Technologiekonzern Autodesk schneidet bei der aktuellen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche Software schlechter ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was einen Ertrag von 2,18 Prozentpunkten unter dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv auf Autodesk bezogen. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen in letzter Zeit vor allem negative Signale hervorgebracht haben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Autodesk derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 6,18 überverkauft ist, was als gutes Signal betrachtet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage zunehmend eingetrübt hat, was zu einem negativen Rating führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Autodesk-Aktie aufgrund dieser Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung.