Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von Sicherheitslösungen für Elektrofahrzeuge und Ladevorgänge Autocrypt gab bekannt, dass er sein PnC-Authentifizierungssystem (Plug&Charge) in die Ladeplattform E-CSP (E-pit Charging Service Platform) von Hyundai Motor integriert hat, die Teil der Erweiterung der E-pit-Ladeinfrastruktur ist.E-pit ist die ultraschnelle Ladeinfrastruktur von Hyundai Motor, und die Ladeserviceplattform E-CSP nutzt die PnC-Technologie, um sowohl die Sicherheit als auch den Komfort zu verbessern. PnC ist eine von der ISO-15118 definierte Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, ihr Fahrzeug einfach an die Ladestation anzuschließen und sich automatisch im Netz zu identifizieren. Darüber hinaus erfordert das PnC-Protokoll ein verifiziertes PKI-System (Public Key Infrastructure), das Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und von Autocrypt bereitgestellt wird, um die Sicherheitsbedenken bei der Authentifizierung und Bezahlung zu beseitigen, die während des Abrechnungsprozesses auftreten können. Große OEMs und Betreiber von Ladestationen (CPO) auf der ganzen Welt haben damit begonnen, PnC in ihre Fahrzeuge und Ladestationen zu integrieren, um ein nahtloses Lade-Ökosystem zu schaffen.„Die Herausforderungen bei der Einführung von Elektroautos können nur durch die Entwicklung neuer Konzepte gelöst werden", so CEO und Mitbegründer Daniel ES Kim. „Wir betrachten die Entwicklung von sicheren Ladediensten für Elektrofahrzeuge als eine der wichtigsten Aufgaben in dieser neuen Branche. Der Aufbau eines größeren Netzes von Ladestationen wird dazu beitragen, die Reichweitenangst in den Ladewüsten zu bekämpfen, und wir hoffen, dass wir mit unserer sicheren PnC-Lösung gemeinsam mit Hyundai Motors zum Ausbau der Ladeinfrastruktur beitragen können."Die EV- und Ladelösung von Autocrypt umfasst auch die Einrichtung eines Mobilitäts-Ökosystems für CSMS (Charging Station Management System) und zielt darauf ab, mehr Komfort und Nutzen aus dem Übergang zu ziehen. Für Anfragen für eine Partnerschaft wenden Sie sich bitte an: global@autocrypt.io.Informationen zu AutocryptAUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobile und intelligente Mobilität und ebnet den Weg für C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) und autonomes Fahren durch einen mehrschichtigen, integrierten Ansatz. Durch sichere Lösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Sicherheit im Fahrzeug und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass die Sicherheit priorisiert und optimiert wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter global@autocrypt.io.