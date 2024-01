Autocanada Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Autocanada in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Autocanada diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Autocanada derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Autocanada-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,27 CAD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 21 CAD liegt. Beide Schlusskurse liegen deutlich über den gleitenden Durchschnittswerten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autocanada bei 5, verglichen mit einem KGV von 31,58 in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.