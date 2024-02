Autocanada Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Autocanada wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 51,73 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls ein neutraler Wert von 60,47 Punkten festgestellt. Insgesamt erhält Autocanada daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Autocanada mit 20,87 CAD derzeit 2,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -3,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf Autocanada wird eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" beurteilt wird.

Im Vergleich zu anderen Aktienkursen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Autocanada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,3 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -4,51 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im „Zyklischen Konsumgüter“-Sektor lag die Rendite von Autocanada um 5,55 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

