Autocanada Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Autocanada betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 15,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Autocanada derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,49 an, dass Autocanada überverkauft ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Autocanada-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,18 CAD. Der letzte Schlusskurs von 22,9 CAD weicht somit um +8,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,14 CAD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,33 Prozent eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Autocanada im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 1,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -1,12 Prozent, und Autocanada liegt aktuell 0,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Autocanada eher neutral diskutiert, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem ein Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was Autocanada auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung einbringt.