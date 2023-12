Autocanada Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Aktienkurs von Autocanada liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 3 Prozent höher, mit einer Rendite von -0,69 Prozent. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei -1,42 Prozent, während Autocanada eine Rendite von 0,73 Prozent verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autocanada-Aktie zeigt einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Autocanada-Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 25,2 CAD, was zu einer zukünftigen Performance von 9,38 Prozent führen würde, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Autocanada als unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,57 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,97 im Segment "Spezialität Einzelhandel", was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.