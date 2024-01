Autocanada Aktie: Es wird konkret!

Die Autocanada-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,25 CAD verzeichnet, während der aktuelle Schlusskurs bei 22,96 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,02 CAD) liegt der aktuelle Schlusskurs mit +9,23 Prozent darüber, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Autocanada-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" eine Überperformance von 3,01 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4 Prozent, wobei Autocanada aktuell 3,31 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autocanada mit einem Wert von 5,57 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,07, was einer Unterbewertung von 81 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Autocanada zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.