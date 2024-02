Autobio Diagnostics Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Autobio Diagnostics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 51,24 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 54,4 CNH weicht somit um +6,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 53,04 CNH, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Autobio Diagnostics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 27,21, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Autobio Diagnostics mit einer Rendite von -14,85 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Aktie mit 5,31 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Autobio Diagnostics. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage mit einer unklaren Richtung an einem Tag. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Autobio Diagnostics daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Autobio Diagnostics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.