Auto Trader Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Auto Trader hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -5,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment rund um Auto Trader ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt wird Auto Trader daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.