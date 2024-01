Auto Trader Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Die Aktie von Auto Trader wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Zum einen spielt die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung, was die Gesamtbewertung weiterhin auf "Schlecht" festlegt.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Auto Trader liegt bei 628,54 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 691,8 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 liegt bei 692,67 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" bewertet.

Die Bewertungen von Analysten ergaben eine durchschnittliche Einschätzung von "Neutral". Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -6,26 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den Diskussionen der letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Auto Trader Aktie, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, während die Einschätzungen der Analysten und die Diskussionsintensität im Netz eher negativ sind. Die Anleger-Stimmung hingegen ist überwiegend positiv.