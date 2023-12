Auto Trader Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Einsichten zur Bewertung von Aktien. Bei Auto Trader zeigen sich interessante Ausprägungen, die näher betrachtet werden sollten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von 7 Bewertungen in den letzten 12 Monaten 3 als "Gut", 2 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es eine neutrale und eine schlechte Empfehlung, was dazu führt, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 648,5 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -8,76 Prozent fallen könnte, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Auto Trader somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 622,41 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 710,8 GBP erreicht hat. In Relation zum GD200 beträgt die Distanz +14,2 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 675,59 GBP, was zu einem Abstand von +5,21 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer guten Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,65 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der RSI25 bei 48,08, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend erhält Auto Trader eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.