Auto Trader ADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den vergangenen zwölf Monaten haben 7 Analysten die Auto Trader-Aktie bewertet, wobei 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Empfehlung. Dies führt zu einem kurzfristigen "Neutral"-Titel aus institutioneller Sicht. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 648,5 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -8,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (710,8 GBP) fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,65 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Auto Trader durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.