Auto Trader ADR Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Auto Trader-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 628,54 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 691,8 GBP, was einem Unterschied von +10,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt, der bei 692,67 GBP liegt, wird die Aktie positiv bewertet, obwohl der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auto Trader-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auto Trader-Aktie liegt bei 90,86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Auto Trader-Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Auto Trader war in den letzten Tagen überwiegend positiv, sowohl in den Social Media-Diskussionen als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält die Auto Trader-Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysteneinschätzung für die Auto Trader-Aktie ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da es sowohl Kauf- als auch Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 648,5 GBP, was einer Entwicklung von -6,26 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Auto Trader-Aktie daher von den Analysten als "Neutral" eingestuft.