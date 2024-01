Auto Italia Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Auto Italia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,15 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -6,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,15 HKD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auto Italia-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Auto Italia liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 6,22 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Auto Italia-Aktie zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Auto Italia beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Auto Italia liegt derzeit bei 6,57 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.