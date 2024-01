Auto Italia Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Auto Italia liegt derzeit bei 6 und die Börse zahlt 6,57 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens. Dies ist 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" von 31. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Immobilien" liegt die Rendite von Auto Italia bei -9,09 Prozent, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -34,68 Prozent, wobei Auto Italia mit 25,59 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Auto Italia wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Auto Italia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.