Auto Italia Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Auto Italia zeigt aktuell eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, was zu einem geringeren Ertrag von 6,56 Prozentpunkten führt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Auto Italia wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und auch keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen stattfanden.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Auto Italia in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Auto Italia zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, mit einem Wert von 75 bzw. 90. Somit wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse ebenfalls als "Schlecht" bewertet.