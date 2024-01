Auto Italia Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Auto Italia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Auto Italia weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 64,71, was ebenfalls als "Neutral" für den RSI25 eingestuft wird. Insgesamt wird Auto Italia in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Auto Italia von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Auto Italia bei 0,15 HKD, was einer Entfernung von -6,25 Prozent vom GD200 (0,16 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,15 HKD auf, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Auto Italia zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet und daher als "Gut" eingestuft.