Würzburg (ots) -Das Tesla Model Y stößt den VW Golf vom Thron. Elektrofahrzeuge werden häufiger gebucht als Diesel. SUV sind die mit Abstand beliebteste Fahrzeugkategorie, noch vor den Kleinwagen: Was nach dem Automarkt von Übermorgen klingt, ist im Reich der Auto-Abos heute schon Realität. Die FAAREN Group GmbH, ein internationales Softwareunternehmen für Auto-Abo-Lösungen, beleuchtet mit ihrem Auto Abo Report 2023 die aktuelle Marktsituation.Auto-Abos folgen dem Trend weg vom Besitz eines Fahrzeugs hin zum reinen Nutzen. Gerade junge Zielgruppen fühlen sich von dieser sehr flexiblen und risikoarmen Möglichkeit, individuelle Mobilität zu nutzen, angesprochen: FAAREN Group ermittelte für 2022, dass 69,4 % der Abonnenten jünger als 45 Jahre waren.30 % mehr Auto-Abos als 2021Der neue Vertriebskanal Auto-Abo wird für die Automobilbranche zunehmend wichtig. Laut CAR Institut betrug das Wachstum 2022 rund 30 % gegenüber dem Vorjahr. Julian Wolter, CSO von FAAREN Group geht trotz der allgemein schwierigen Marktsituation davon aus, dass im Jahr 2025 rund 20 % der Neuwagenzulassungen als Auto-Abos Verwendung finden werden. Wolter: "Viele Autohändler betreiben bereits als Auto-Abo-Anbieter erfolgreich den neuen Distributionskanal, obwohl die Marktbedingungen aufgrund von Lieferengpässen bei Neuwagen und leergefegten Gebrauchtwagen-Plätzen alles andere als ideal sind". FAAREN Group CEO & Co-Founder Daniel Garnitz sieht in Auto-Abos gerade in Zeiten großer Marktveränderungen und neuer Mobilitätserfordernisse Chancen auf Wachstum für Automobilhandel und -hersteller. Garnitz betont: "Die kommenden Jahre entscheiden darüber, ob es den etablierten Marktteilnehmern gelingt, die sich gerade formierende individuelle Mobilität einer neuen Generation von Kunden für sich zu erschließen und ihre spezifischen Bedürfnisse abzuholen".Die Zahlen und Fakten, die sich aus der Marktbetrachtung von FAAREN Group für das Jahr 2022 ergeben, sind eine wahre Fundgrube für die gesamte Automobilwirtschaft. Erstmals konnten Trends und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr nachgezeichnet werden.Marktveränderungen sofort spürbarIm Vergleich zum Gesamtmarkt reagiert das noch junge Business der Auto-Abos besonders sensibel auf Veränderungen am Markt und im Nutzerverhalten, weshalb FAAREN das Auto-Abo als eine Art "Seismograf der Automobilbranche" betrachtet. Die Hemmschwelle der Kunden beispielsweise, ein Elektroauto per Abo auf seine Tauglichkeit für eigene Mobilitätsbedürfnisse "abzuklopfen", ist sehr gering. Da verwundert es nicht, dass der Anteil von E-Auto-Abonnenten 21,33 % beträgt, der Neuzulassungsanteil von BEV im deutschen Gesamtmarkt 2022 laut KBA aber nur 17,7 %.Auszugsweise einige weitere Ergebnisse des FAAREN Group Auto Abo Report 2023:- Die Abo-Anbieter (FAAREN-Partner) hatten 2022 bis zu 263 verschiedene Modelle im Angebot, die Zahl der Fahrzeuginserate stieg von 300 im Jahr 2021 auf 1.500 in 2022.- Das meistgebuchte Modell war 2022 das Tesla Model Y mit 7,1 % Marktanteil, der Vorjahressieger VW Golf landete mit nur noch 4,9 % Anteil abgeschlagen auf dem vierten Platz. Die beliebteste Marke war aber weiterhin Volkswagen mit 21,1 % der Buchungen.- 85,5 % buchten ihre Abo-Fahrzeug privat, 76,7 % der Nutzer waren männlich.- Die durchschnittliche Abo-Laufzeit lag 2022 bei 11,5 Monaten, der durchschnittliche Bruttolistenpreis der Fahrzeuge lag bei 41.845 Euro, die durchschnittliche Abo-Rate bei 639 Euro monatlich.- Der Anteil von reinen Elektrofahrzeugen (BEV) im Abo stieg weiter von 20,5 % in 2021 auf 21,3 % 2022. Damit kletterten BEV auf den zweiten Platz unter den Antriebsformen - und verdrängten den Diesel, der deutlich unter die 20 %-Marke rutschte (18,59 %) auf Platz drei. Signifikant verloren haben 2022 die Benziner, deren Bestellrate auf 45,5 % schrumpfte, von 50,7 % in 2021.- Die gebuchten Leistungsklassen der Abo-Fahrzeuge lag 2022 im Schwerpunkt (31,0 %) zwischen 100 und 140 PS und zu 23,6 % zwischen 150 und 199 PS.- 33,3% der gebuchten Fahrzeuge waren Gebrauchte, 66,7% Neuwagen.- Die Abo-Kunden buchten im Schnitt Kilometerpakete über 1.280 Kilometer, eine Fahrleistung, die etwas über der eines durchschnittlichen Autobesitzers in Deutschland (1.083 Kilometer) liegt.- 42,9 % der Fahrzeuge erzielten 2022 einen Abo-Preis von 250 bis 499 Euro, und stellten damit die mit Abstand stärkste Preisgruppe."Abo-Faktor" zeigt Preis-Leistungs-VerhältnisSpannend ist die Entwicklung des sogenannten "Abo-Faktors" von Jahr zu Jahr. Dieser Wert stellt den Bruttolistenpreis eines Fahrzeugs in Relation zu seiner Abo-Rate und lässt einen Rückschluss darauf zu, "wie viel Auto der Kunde für sein Geld bekommt". Obwohl die Marktbedingungen 2022 aufgrund von Lieferengpässen und Teuerungen in allen Bereichen insgesamt als herausfordernd angesehen werden, blieb der Abo-Faktor mit 1,6 % im Vergleich zu 1,5 % relativ stabil.Interessantes ergibt sich beim genaueren Hinsehen, so schlagen beispielsweise Elektroautos (1,3 %) Verbrenner (1,8 %) im Preis-Leistungs-Vergleich deutlich. Das ist kein Wunder, sondern letztlich das Ergebnis einer Vollkostenberechnung der Anbieter, in die natürlich auch Faktoren wie die staatlichen Prämien, niedrigere Kosten für Steuern und Service oder die erzielbare THG-Prämie einfließen. Die direkten Nutznießer sind die Abo-Kunden.Über FAAREN GroupDie FAAREN Group ist ein internationales Softwareunternehmen, das Abo-Lösungen im Mobilitätsbereich anbietet. Die Software wird in Form von White-Labels als SaaS angeboten. FAAREN besteht seit 2018 und hat seinen Sitz in Würzburg.Mit den Softwarelösungen von FAAREN Group können Mobilitätsanbieter ihren eigenen Abo-Service unter eigenem Namen anbieten. Ergänzend zu den Softwarelösungen betreibt FAAREN Group Deutschlands ersten Auto-Abo-Marktplatz, der mit seinem Angebot zu den größten in Deutschland zählt.Zu den Kunden von FAAREN Group gehören Händler, Vermietungen, OEMs, Banken, Leasinggesellschaften, Versicherungen und weitere Unternehmen aus der Mobilitätsbranche.In die Abo-Software integriert FAAREN Group für seine Kunden verschiedene Services wie z. B. Kundenservice, Bonitäts- und Identitätsprüfung, Zahlungsmanagement, Versicherung und Lieferung. Laden Sie sich jetzt kostenlos den Auto Abo Report 2023 herunter:
DE: https://faaren-group.com/auto-abo-report/
ENG: https://faaren-group.com/en/car-subscription-report/