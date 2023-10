AutoZone erwartet beeindruckenden Umsatzanstieg von 207,40% im vierten Quartal

In nur 39 Tagen wird das amerikanische Unternehmen AutoZone seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Nicht nur Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch Analysten. Aktuell wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende 207,40 Prozent steigt. Statt den bisherigen 5,06 Milliarden Euro soll der Umsatz nun bei 15,54 Milliarden Euro liegen. Auch der Gewinn könnte sich um 205,38 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro erhöhen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten ebenfalls optimistisch: Der Umsatz wird voraussichtlich um 207,40 Prozent steigen und der Gewinn um 205,38 Prozent auf insgesamt 7,30 Milliarden Euro anwachsen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine gute Entwicklung – damals lag der Gewinn bei lediglich 2,39 Milliarden Euro. Pro Aktie würde dies einen Wert von rund 134,37 Euro bedeuten.

Trotz dieser positiven Prognosen zeigte die AutoZone-Aktie in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung von -3.96%. Wie Analysten einschätzen beträgt das Kursziel für die Aktie in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich 2700€ – was einen prognostizierten Gewinn von +16.14% bedeutet.

Die Charttechnik deutet jedoch darauf hin, dass der Kurstrend bei AutoZone stark negativ ist und der gleitende Durchschnitt von50 keinen Halt bietet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre AutoZone-Analyse von 27.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich AutoZone jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur AutoZone Aktie

AutoZone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...