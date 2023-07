AutoZone Quartalszahlen in einer Woche: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnzuwachs

Artikel:

In einer Woche wird das Unternehmen AutoZone aus Memphis, USA seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich der Aktienkurs von AutoZone im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 8 Tage bis AutoZone, dessen Marktwert derzeit bei 40,11 Mrd. EUR liegt, die neuen Quartalszahlen bekannt gibt. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte AutoZone einen Umsatz von 3,47 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +6,70 Prozent auf 3,71 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um +8,20% erhöhen auf 576,28 Mio. EUR.

Auf Jahresbasis sind...