AutoZone Quartalsbilanz: Analysten erwarten Gewinnrückgang trotz potentieller 13,61% Wertsteigerung

AutoZone wird in 80 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen Rückgang beim Gewinn. Die AutoZone Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -0,47% an Wert verloren.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ebenfalls einen Umsatzrückgang und einen Rückgang beim Gewinn. Der Gewinn pro Aktie soll auf Jahressicht bei 104,06 EUR liegen.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs von AutoZone auf Sicht von 12 Monaten bei 2,53 Tsd. EUR ein, was einem potentiellen Gewinn von +13,61% entspricht.

Insgesamt gibt es charttechnisch kurzfristig einen Widerstand bei der AutoZone Aktie zu beachten.

Es bleibt abzuwarten, ob die tatsächlichen Quartalszahlen den Erwartungen der Analysten entsprechen werden und wie sich dies auf den Wert der...