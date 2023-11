AutoZone Inc. Quartalszahlen: Analysten erwarten beeindruckenden Umsatz- und Gewinnanstieg

In weniger als zwei Monaten wird die AutoZone Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Memphis, Tennessee, die Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt darauf, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell hat die AutoZone Aktie eine Marktkapitalisierung von 42,77 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden also mit Spannung erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal stark steigen wird. Im letzten Jahr betrug der Umsatz im vierten Quartal 5,01 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um beeindruckende +204,34 Prozent auf 15,23 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab – voraussichtlich wird er um +202,35% auf 2,29 Mrd. EUR steigen.

Auf das gesamte Jahr betrachtet sind die Analysten ebenfalls zuversichtlich gestimmt: Der Umsatz soll um +204,34 Prozent wachsen und der Gewinn sogar um +202,35 Prozent auf insgesamt 7,15 Mrd. EUR ansteigen – gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Unterschied von 2,37 Mrd.EUR.

Die Aktionäre haben bereits teilweise positiv auf diese Schätzungen reagiert – in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +3 ,93 Prozent gestiegen.

Auch Analysten glauben an einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs. Sie prognostizieren, dass die AutoZone Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Wert von 2,67 Tsd. EUR erreichen kann, was einem Gewinn von +5,54 Prozent entspricht.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei AutoZone stark positiv und es gibt keinen Widerstand durch den gleitenden Durchschnitt.

Die Quartalszahlen werden also mit viel Spannung erwartet und Aktionäre können optimistisch auf die weitere Entwicklung der AutoZone Aktie blicken.

