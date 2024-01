AutoZone-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Autozone-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Laut dem Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, waren an nur zwei Tagen positive Themen dominierend, während an 11 Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger vor allem für negative Themen interessiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben gezeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale vorhanden waren. Dennoch erhält die Autozone-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Von Seiten der Analysten wurden aus den letzten zwölf Monaten 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Autozone-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf deren Meinungen liegt bei 2854,8 USD. Dies würde, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2768,31 USD, einer Steigerung um 3,12 Prozent entsprechen, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Autozone-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Autozone als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 19,76 liegt der Wert 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 37,61. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Autozone-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv entwickelt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2557,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2768,31 USD liegt, was einer Abweichung von +8,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf langfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2636,06 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Zusammenfassend erhält die Autozone-Aktie auf Basis der Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung, sowohl seitens der Anleger als auch der Analysten. Die fundamentale und technische Analyse weisen ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin.