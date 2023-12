AutoZone Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Autozone liegt der RSI7 aktuell bei 76,95 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt dagegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält Autozone daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Faktoren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone aktuell bei 19,91 und ist damit 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Autozone insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 8 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", und die durchschnittliche Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 10,41 Prozent. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Autozone zeigt sich überwiegend negativ auf sozialen Plattformen, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch drei positive Signale und kein negatives, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

Zusammenfassend erhält Autozone basierend auf den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei fundamentale Faktoren positiver bewertet werden als Stimmung und kurzfristige RSI-Entwicklungen.