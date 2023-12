AutoZone Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Fall von Autozone beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 37 haben, darauf hinweist, dass Autozone aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Autozone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Autozone im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,98 Prozent erzielt hat. Zudem liegt die Rendite von Autozone 3,61 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -0,88 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Autozone eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Autozone beträgt aktuell 0 Prozent, was in Relation zum Kursniveau nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Autozone von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Von Analysten wird die Autozone-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2854,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 11,11 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Autozone daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

