AutoZone Aktie: Das sieht interessant aus!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Autozone beträgt derzeit 20,05, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 36 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Autozone daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Autozone liegt bei 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Aus technischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Autozone 2680 USD, was einer Entfernung von +4,41 Prozent vom GD200 (2566,69 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2666,47 USD, was einem Abstand von +0,51 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Autozone-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.