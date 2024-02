AutoZone Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der gleitende Durchschnittskurs von Autozone liegt aktuell bei 2568,98 USD, während der aktuelle Aktienkurs 2756,34 USD beträgt. Dies ergibt eine Differenz zum GD200 von +7,29 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2681,87 USD, was einen Abstand von +2,78 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Autozone-Aktie eine Rendite von 6,98 Prozent, was 15,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Im Bereich des spezialisierten Einzelhandels liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -7,59 Prozent, wobei Autozone aktuell um 14,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Autozone bei 0 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" durch die Redaktion, da die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel erscheint.

Die Analysteneinschätzungen für Autozone zeigen in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 2854,8 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Autozone-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.