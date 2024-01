AutoZone Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Autozone wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 19,76 liegt insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 37,58. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung in der fundamentalen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analysten eine positive Einschätzung abgegeben, während 1 neutral und keine negativ waren, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2854,8 USD, was einem Potenzial von 4,84 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 2722,98 USD entspricht. Daher erhält die Autozone-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen eher verhalten, mit vorwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien und dem Fokus auf negativen Themen in den vergangenen Tagen. Dennoch zeigen weitere Studien, dass insgesamt mehr positive als negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Autozone-Aktie positiv bewertet, mit einem Schlusskurs von 2722,98 USD, der 6,65 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 2628,53 USD führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält Autozone in der technischen Analyse eine positive Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Autozone-Aktie nach fundamentalen und technischen Kriterien eine positive Bewertung erhält, während das Anleger-Sentiment neutral ist.