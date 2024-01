AutoZone Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Autozone-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Empfehlung für die Autozone-Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 2854,8 USD, was einem Aufwärtspotential von 12,52 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Autozone eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.