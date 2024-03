AutoZone Aktie: Das gab es noch nie!

Die Autozone-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2574,82 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3035,99 USD, was einem Unterschied von +17,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2711,79 USD liegt mit einem Unterschied von +11,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Autozone-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Autozone-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,98 Prozent erzielt, was 13,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit 7,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Laut Analyse von Kommentaren in sozialen Medien und anderen Online-Plattformen war die Stimmung überwiegend positiv, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autozone-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für die Autozone-Aktie.