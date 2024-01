AutoZone Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Autozone-Aktie erhält nach der langfristigen Meinung von Analysten insgesamt eine gute Einschätzung. Von insgesamt neun Bewertungen sind acht positiv und eine neutral. Auch kürzlich abgegebene Bewertungen bestätigen dies, da die durchschnittliche Empfehlung für Autozone im letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 2854,8 USD, was eine potenzielle Performance von 10,41 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 2585,61 USD liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Autozone eine Rendite von 2,73 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Schnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche schneidet Autozone mit einer Rendite von 7,11 Prozent deutlich besser ab als der Branchendurchschnitt von -4,38 Prozent. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Autozone jedoch schlechter ab, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was 3,37 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Dadurch ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie berücksichtigen die Analysten auch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend negative Kommentare festgestellt, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Allerdings wurden diese Ergebnisse auch durch die Analyse von Handelssignalen ergänzt, bei der drei "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal berechnet wurden. Dadurch ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Autozone daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.