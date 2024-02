AutoZone Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Autozone, ein Unternehmen im Bereich des Spezialität Einzelhandels, schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,42 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Autozone im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 6,98 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite des Bereichs "Spezialität Einzelhandel" in den letzten 12 Monaten liegt bei -1,36 Prozent, während Autozone eine Rendite von 8,33 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Autozone insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 2854,8 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -5,21 Prozent. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Autozone ist überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen kommunikativen Aktivitäten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Autozone in Bezug auf die Dividendenrendite, die Aktienperformance und das Anleger-Sentiment.