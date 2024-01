AutoZone Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Autozone betrachten, liegt er auf 7-Tage-Basis bei 70,81 Punkten, was bedeutet, dass Autozone derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Autozone 8 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2854,8 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 11,15 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Autozone derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht" Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Im Branchenvergleich hat Autozone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Autozone jedoch um 8,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral" Rating in dieser Kategorie führt.