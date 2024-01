AutoZone Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation. Der RSI der Autozone-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 78, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und gibt an, dass die Autozone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysten bewerten die Autozone-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2854,8 USD, was einem Aufwärtspotential von 12,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Autozone-Aktie mit -0,41 Prozent Entfernung vom GD200 bei 2537,16 USD, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 2616,14 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Autozone-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende hat Autozone ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -3,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" führt. Aus diesem Grund erhält Autozone eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.