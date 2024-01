AutoZone Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Autozone hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da 1 Analyst den Titel als "Gut" und keiner als "Schlecht" eingestuft hat. Die Kursprognose von 2854,8 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 11,91 Prozent, was die Meinung der Analysten widerspiegelt. Insgesamt erhält Autozone also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Autozone mit einer Rendite von 2,73 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,42 Prozent. Hierbei liegt Autozone mit 6,15 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Autozone momentan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,36%. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die Differenz -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Autozone-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 2544,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2550,93 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2610,55 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Autozone auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.