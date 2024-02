AutoZone Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Autozone-Aktie wurde von insgesamt 8 Analysten bewertet, wovon 7 eine positive Einschätzung abgaben, 1 neutral und keine negativ. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 2854,8 USD, was einen möglichen Anstieg um 1,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (2811,86 USD) bedeutet. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Autozone liegt bei 42,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, sowie der RSI25, der sich auf 31 beläuft und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Dividendenrendite der Autozone-Aktie liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein eher negativer Eindruck. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität schließen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Autozone war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.