AutoZone Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Autozone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Autozone damit 7,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,59 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -3,97 Prozent, wobei Autozone derzeit 6,69 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von Analysten wird die Autozone-Aktie derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In den letzten 30 Tagen ergab sich eine ähnliche Bewertung mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,91 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Autozone in den letzten Tagen, mit zwei positiven und zehn negativen Tagen sowie vorwiegend negativen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Autozone daher eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale zeigen, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Autozone als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone liegt derzeit bei 19,91, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Auf Grundlage dieses KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.