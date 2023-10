AutoZone Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Autozone hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 2436,12 USD erreicht, was sie um 3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Dies wird als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,7 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Autozone beträgt 77,62 und wird als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 60,09 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Aktie von Autozone wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Die Stimmung der Anleger ist daher ebenfalls negativ. Trotzdem wurden in letzter Zeit auch einige positive Signale gesehen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter hat Autozone eine deutlich bessere Performance mit einer Rendite von 17,58 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 1,54 Prozent. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Autozone mit einer Rendite von 25,89 Prozent eine starke Performance gezeigt.

