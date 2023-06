AutoZone Aktie: Prognose für die Quartalszahlen am 18.09.2023

In exakt 81 Tagen wird das in Memphis, USA ansässige Unternehmen AutoZone seine Bilanz für das vierte Quartal offiziell bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Wie sieht die Performance der AutoZone-Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus?

Nur noch 81 Tage verbleiben, bis die Aktien von AutoZone – aktuell mit einer Marktkapitalisierung von beachtlichen 40,36 Milliarden EUR – vor Börsenbeginn ihre neuesten Quartalsergebnisse präsentieren werden. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Zahlen. Laut Datenanalyse prognostizieren Analystenhäuser zurzeit einen

leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal.

Im 4.Quartal des Jahres 2022 hatte Autozone einen Umsatz von 4,90 Milliarden EUR erzielt; nun wird ein Rückgang um rund -17,43 Prozent auf voraussichtlich etwa 4,05...